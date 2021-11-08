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Учителя Бурятии просят помощи у Путина

Учителя Бурятии просят помощи у Путина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Педагоги бьют тревогу из-за низких зарплат

В Бурятии учителя Таловской общеобразовательной школы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. «Крик души» педагогов связан с низкими зарплатами. Видеообращение опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.

- С 1 января 2021 года, с введением новой системы расчёта и оплаты труда зарплата якобы повысилась и, как нам объяснили экономисты, повысилась за счёт стимулирующего фонда, который составлял 30%. По факту, стимулирующей части заработной платы мы не получаем уже несколько лет. Сначала стимулирующий фонд падал, как «ученико-час», а сейчас нет совсем. Куда делись деньги? – задаётся вопросом учитель Таловской школы Людмила Новосельцева.

Сведена до минимума и оплата за стаж, категорию, звание. За неаудиторную занятость надбавка составляет всего 700 рублей.

- С 1 сентября 2021 года, с введением корректирующего коэффициента, зарплата сократилась в два раза, по сравнению с 2018 годом. Всё потому, что у нас мало учеников в сельской местности. Но ведь у каждого из нас есть несовершеннолетние дети, которых нужно кормить, одевать, учить. Цены в магазинах растут, инфляция растёт, а зарплата падает. Детей в школу собираем в кредит. Мы погрязли в долгах. Учителя увольняются, - добавила Людмила Новосельцева.

Похожая ситуация складывается не только в Таловской школе, но и в других общеобразовательных учреждениях Бурятии. Директор одной из школ Джидинского района рассказала «Байкал-Daily», что по своей сути структура расчёта оплаты труда выстроена правильно, но она не учитывает реалии сёл.

- У нас количество детей уменьшилось, фонд оплаты труда (ФОТ) у нас уменьшился, но количество учителей у нас увеличилось на два человека. Соответственно, зарплата должна была тоже уменьшиться. Но формула считает так: она выводит «ученико-час» в зависимости от количества часов на одного человека. То есть одна ставка учителя считается на 18 часов, вот и формула призвана свести к 18-ти часам одну ставку. Чтобы за 18 часов получалась средняя по Бурятии зарплата – в районе 30 тысяч. Оно так и должно быть, но у нас так никогда не будет. Мне сейчас в школу нужно ещё семь человек, чтобы зарплата в среднем «встала» в районе 25-30 тысяч. А этих учителей мы нигде не найдём, - рассказывает директор школы.

Иными словами, для получения среднестатистической зарплаты, в школу необходимо больше учителей, чтобы на каждого ложилась 18-часовая нагрузка. Но в сельские школы учителя идут неохотно.

- Ещё семерых учителей я не найду. Поэтому эта формула для нас не подходит. Для сельских школ однозначно, да и для городских, наверное, тоже. Формулы должны быть разработаны для малокомплектных, полных школ. А так, сама формула правильная, так должно быть. Должна быть у человека одна ставка, 18 часов нагрузка. Чтобы учитель мог и саморазвиваться, самообразовываться, дополнительно с детьми работать, чтобы не выгорать и так далее. Сейчас учителя на автомате на 30-ти часах сидят, и у них одно и тоже. К тому же письменная нагрузка, её сейчас очень много. Но этого никогда не будет, потому что учителей просто не хватает, - добавляет директор.

На урезание зарплаты повлияло не только введение новой формулы оплаты труда, но сокращение надбавок.

- За высшую категорию учителя получали доплату 40% от оклада, сейчас доплата стала 20%. За почётные звания, за нагрудные знаки выплаты уменьшили. За стаж – от 5 до 15 лет работы надбавка 5%. То есть уравняли, человек 5 лет работает и человек 15 лет работает. Человек, который работает от 15 лет и выше, 10%. До 5 лет никакого коэффициента нет. Здесь учитель идёт как молодой специалист, но молодой специалист считается до трёх лет, а два года выпадает, - рассказала директор общеобразовательной школы.
учителя заработная плата

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