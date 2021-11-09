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В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре

В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановкой руководит режиссёр Бурятского театра драмы Олег Юмов

Национальный театр песни и танца «Амар сайн» Агинского Бурятского округа принимает участие в проекте «Театры малых городов». Учреждение поставит спектакль по произведению забайкальского писателя Григория Кобякова.

- Постановка проходит под руководством режиссёра Бурятского театра драмы Олега Юмова. Спектакль расскажет зрителю легенду о появлении морин хуура – одного из древнейших музыкальных инструментов бурят-монгольских народов. Коллектив театра рад сотрудничеству с известным режиссёром в тандеме с художником, деятелем искусств Асей Лыгденовой и занят воплощением нового проекта. Премьера планируется в декабре, – рассказала директор театра Оюна Дарижапова.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, в этом году региону на для создания благоприятной культурной среды в малых городах выделено более восьми миллионов рублей. Средства распределены между национальным театром песни и танца «Амар сайн», которому было выделено более пяти с половиной миллионов рублей, и муниципальным театром «Дали Тэ», получившим около двух с половиной миллионов государственных средств.
Агинский Бурятский округ театр спектакль

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