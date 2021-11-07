Во время рейдов с пассажирами и водителями проводятся беседы о необходимости носить маски
Рейды по соблюдению масочного режима в автобусах и трамваях выявляют нарушения. В субботу, 6 ноября, было проверено 56 транспортных средств, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Во время рейдов с пассажирами и водителями проводятся беседы о необходимости носить маски, которые помогут обезопасить окружающих, в том числе пожилых людей и детей.
- Сотрудники комитета составили 4 протокола по ст.15.1. Закона Республики Бурятии об административных правонарушениях в отношении пассажиров маршрутов №№ 44, 100. Один протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении водителя маршрута № 56 за нарушение масочного режима был составлен ГИБДД, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ продолжаются рейды по соблюдению масочного режима
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