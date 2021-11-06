Было — стало: Viva ГГР!

Фото из архивов Светланы Тарасенко, Олега Нечкина и Сергея Балаганского

Прогуливаясь намедни по улице Клыпина, с прискорбием обнаружил, что возможно самый последний артефакт городского андеграунда 1970-х безжалостно уничтожен. До недавних пор петроглиф «ГГР» тщательно оберегался и реставрировался оставшимися в живых адептами культа. Но вот — пал жертвой бездушной машины облагораживания.А ведь это значительная часть истории Улан-Удэ, незаслуженно игнорируемая официальными историками. Не секрет, что когда-то весь город был поделён на зоны многочисленными враждующими молодёжными группировками. Чанкайшисты, хунхузы, шестьдесят третьевские, проспектовские, гагаринские, генералы, баргуты, бабочки, шошоны, делавары... Всех не вспомнить. Кроме этого, было глобальное деление на чуваков и чав. Чавы — это отдельная песня. ПВЗ, Шишковка, Батарейка — тотальные места обитания чав. «Если парень в телогрейке, значит парень с Батарейки», — гласила забытая теперь поговорка.Некоторые группировки иногда были вполне дружелюбны друг к другу, но все поголовно дрались с чавами. Улан-Удэ в семидесятые годы прошлого столетия представлял собой арену непрерывных боевых действий. Бои велись не на шутку, с цепями, штакетинами, самодельными бомбочками и пистолетами. Заборы и стены кричали аббревиатурами: HHZ, Ch-K-Sh, Lst 63, ЭПВ, ГГР, PVZ... Просто так одному зайти в чужой район было немыслимо.Гагаринские обитали на Гагарина и соседних улицах. 65-я школа. Короли танцплощадки в ЖД-парке. Гагаринские были настоящими панками, хотя и не знали об этом. Ходили по парку строем в трикушках с пионерским горном, падали в ряд со скамейки «от красоты» проходящих мимо модных девушек, плясали вместо танго «танец звезды» с растопыренными руками и ногами. Каждый день гагаринские выдумывали самые дичайшие перформансы. Последних представителей легендарной группировки можно и сейчас встретить на скамеечках у памятника Гагарину.