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Было — стало: Улан-Удэ на открытках 1973 года и сейчас

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Предлагаем посмотреть на Улан-Удэ в прошлом с помощью интересной подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко

Случайно попал в руки набор открыток «Улан-Удэ» 1973 года издательства «Советская Россия» с фотографиями Алексея Фрейдберга. Как мило. Как пусто! Некоторые места совсем не изменились, а что-то и не узнать. Давайте сравним.

«Голова» на месте, ёлки выросли. Герои гражданской войны затерялись между небоскрёбами. Герб на здании обкома на месте. На проспекте Победы смело можно снимать фильм про СССР без декораций. Силуэт оперного съели новостройки. «Октябрь» жалко. Элеватор был без пробок! Сельхозка похорошела. ДК ЛВРЗ ещё стоит. От станции «Орбита» осталось только основание и название ДНТ. Для связи с космосом теперь другой способ. Монумент с атомами на проспекте 50-летия Октября тоже ни к чему. А турбаза на Верхней Берёзовке замаскировалась под «Оранж Хаус».
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