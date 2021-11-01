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Улан-удэнец убил женщину, чтобы покататься на её авто

Улан-удэнец убил женщину, чтобы покататься на её авто
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчину приговорили к 12 годам колонии

37-летний житель Улан-Удэ признан виновным сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

В судебном заседании установлено, что в июне 53-летняя жительница Улан-Удэ, выйдя из собственного автомобиля, направилась в сторону дома. В это время подсудимый, желая прокатиться на машине, проследовал за жертвой. Войдя в подъезд дома, он напал на женщину, нанёс множество ударов руками по голове и телу, от чего она потеряла сознание. После мужчина украл сумку потерпевшей с ключами от автомобиля и скрылся на нём с места преступления.

На следующий день от полученных травм женщина скончалась.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.
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