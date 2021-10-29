Жительница Бурятии в течение трёх лет истязала дочь

Женщина оскорбляла девочку, угрожала убийством, избивала, кусала и душила



Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, подозреваемой в истязании дочери.



По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме в небольшом селе в Иволгинском районе с тремя несовершеннолетними детьми. С конца мая 2018 года в течение трёх лет, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности, а также, понуждая к работе по дому, она систематически применяла физическое и психическое насилие к старшей дочери, оскорбляла её, угрожала убийством, наносила удары руками по голове, кусала и душила девочку.



Когда на теле ребёнка появлялись видимые повреждения, мать запрещала ей ходить в школу, опасаясь изобличения. После очередного семейного скандала дочь обратилась в полицию с заявлением об истязании. Сейчас 16-летняя девочка проживает с бабушкой.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Также в отдельное производство подлежат выделению материалы в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства для проведения процессуальной проверки и правовой оценки их действий (бездействия) на предмет халатности, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.





