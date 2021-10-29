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В Бурятии скончались шесть больных COVID-19

В Бурятии скончались шесть больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число летальных случаев приближается в двум тысячам

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 29 октября зарегистрировано 62 807 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (29 748) приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки выявили 166 больных. Накануне было 165 больных, днём ранее +158, до этого +162.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 145 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1109 коек: занято – 931, свободно – 178 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,9%.
 
В получает лечение 931 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 96 пациентов, из них старше 65 лет – 52, на ИВЛ –48 пациентов, в том числе 31 старше 65 лет.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2856 человек.
 
Всего выздоровели от COVID-19 – 54 919 человек, в том числе 287 за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1978 человек, в том числе шестеро пациентов скончались за прошедшие сутки. Из них пятеро были старше 65 лет.

Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 395 726 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 303 941 человек.   
коронавирус профилактика

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