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Волейболисты Бурятии выиграли студенческий кубок ДФО

Волейболисты Бурятии выиграли студенческий кубок ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Мужская сборная БГУ победила на турнире студенческой волейбольной ассоциации в Хабаровске

В Хабаровске был разыгран кубок студенческой волейбольной ассоциации в Дальневосточном федеративном округе. Всего было представлено 6 женских и 5 мужских команд из Бурятского госуниверситета (Улан-Удэ), Дальневосточного федерального университета (Владивосток), Северо-восточного федерального университета (Якутск), Дальневосточного государственного университета путей и сообщений (Хабаровск), Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск), Дальневосточной государственной академии физической культуры (Хабаровск).

Как сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки», все команды показали высокий уровень подготовленности к турниру, и до самого последнего матча не было понятно, кто станет победителем и получит путёвку на финал, который будет проходить в Москве.

Победителями турнира стали:

Мужские команды
1 Место - БГУ (г. Улан-Удэ)
2 Место - ДВГУПС (г. Хабаровск)
3 Место - ДВФУ (г. Владивосток)

Женские команды
1 Место - ДВФУ (г. Владивосток)
2 Место - БГУ (г. Улан-Удэ)
3 Место - ДВГУПС (г. Хабаровск)

- В целом все игры прошли на достойном уровне, видно, что команды всегда работают над своими ошибками и растут. Нам совсем немного не хватило до победы, можно сказать, что мы сами упустили её из своих рук, но зато наши парни крутые, доказали, что они лучшие. Мы немного расстроились, но ничего, в следующий раз мы своего не упустим, - рассказала капитан женской команды БГУ Татьяна Егорова.

Бурятия волейбол спорт вузы кубок ДФО Улан-Удэ

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