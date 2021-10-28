Прокуратура Бурятии разобралась с выплатами алиментов забайкалке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Деньги выплачивали с задержкой



В прокуратура Баунтовского района Бурятии обратилась жительница Забайкальского края. Женщина попросила провести проверку по факту неполучения алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка.



Надзорным органом проверено соблюдение законодательства об исполнительном производстве предприятием, на котором осуществляет трудовую деятельность бывший супруг заявительницы.



Установлено, что работодателем производилось удержание алиментов с заработной платы должника, вместе с тем, в нарушение закона об исполнительном производстве деньги взыскателю переводились с нарушением сроков.



Руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено. Бухгалтер организации привлечён к дисциплинарной ответственности, взыскателю выплачены алименты и неустойка, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

