В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 октября днём по республике местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +7,+12, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с. Температура днём +8,+10.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 28.10.2021
В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры
В этом году всероссийская акция приурочена ко Дню народного единства
В семье из Балейского района – две Анны и два Сергея
Для госслужащих вводятся дополнительные меры стимулирования вакцинации
Принять участие могут жители города в возрасте от 11 до 17 лет
«Ульгэр» выступит на сцене театра кукол Образцова
Конструкции расположены на местах традиционных остановок туристов
Военнослужащие прошли курс интенсивной боевой подготовки
Также среди победителей Хабаровский край и Еврейская АО
Спортивные школы продолжат тренировки в обычном режиме
30 работ Бато-Мунко Чимитова представлены в музее Востока
Коллектив ГБАТД им. Х. Намсараева примет участие в фестивале «Артимиграция – детям»
С 30 октября посетители обязаны иметь при себе паспорт, сертификат или справку
Республику представят Евгения Захарченко и Динара Кудаева
«Полярной звездой» награждён директору Агинского педагогического колледжа