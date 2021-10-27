Пожилая жительница Бурятии украла телефон

Гаджет в магазине забыла сельчанка



25 октября в полицию Иволгинского района Бурятии обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила о краже сотового телефона и рассказала полицейским, что, по невнимательности, оставила гаджет на прилавке продуктового магазина, пока выбирала продукты. Спохватившись спустя несколько минут, она вернулась к прилавку, но гаджета уже не обнаружила.



В тот же день сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в краже задержали 68-летню жительницу села Сотниково.



Украденный сотовый телефон женщина выключила и хранила дома, планируя впоследствии пользоваться им. Сотовый телефон изъяли и вернули владелице.



По невнимательности лишилась своего телефона и 49-летняя жительница Курумканского района. Вечером 16 июля сельчанка выронила гаджет на улице по пути домой. Сотовый телефон поднял 59-летний местный житель. Не предприняв попытки вернуть гаджет хозяйке, мужчина продал его за бутылку алкоголя случайному прохожему.



Позже сотрудники полиции установили улан-удэнца, который пользовался украднным гаджетом. Установлено, что сотовый телефон «покупатель» с помощью своего друга сдал в точку скупки в Улан-Удэ, где его и приобрёл горожанин. Украденное изъято полицейскими и возвращено владелице.



По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



Полицейские призывают внимательнее относиться к сохранности своих вещей – сотовых телефонов, сумок и кошельков – и не оставлять их без присмотра.



А также напомнили об ответственности за найденные вещи.



- В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления, - заключили в региональном МВД.

