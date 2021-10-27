В Бурятии скончались шесть пациентов с коронавирусом

За сутки COVID-19 выявлен у 158 человек



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 27 октября зарегистрировано 62476 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (29613) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки коронавирус выявили у 158 жителей Бурятии.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 140 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 27 октября число контактных лиц – 10769 человек.



По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 54 391 человек, в том числе за сутки 323.



В стационарах региона получают лечение 871 пациент с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 686. В отделениях реанимации находится 93 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ –47 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.



На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 1079 коек: занято – 871, свободно – 208 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,7%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2766 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1968 человек, в том числе за сутки 6 пациентов (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 5 человек).

