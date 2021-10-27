В Бурятии в ДТП пострадали водитель и пассажирка трактора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водитель не справился с управлением



Вчера, 26 октября, в Закаменском районе водитель трактора МТЗ-80 36-летний мужчина, не имеющий права управления, следуя по дороге Дутулур-Утата-Далахай, предварительно, не справился с управлением: трактор съехал с дороги и опрокинулся.



Авария произошла в 7 км от села Утата.



В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение водитель и его пассажирка, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

