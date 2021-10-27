В бурятском селе встревожились металлическими штырями на детской площадке

Жители сообщают, что они остались после разрушенного комплекса



В сельском поселении в Кижингинском районе жители встревожились металлическими штырями на детской площадке, которые остались после разрушенного игрового комплекса. Об этом говорится в группе «Кижинга-инфо.24/7».



- Несколько месяцев назад вандалами был разрушен игровой комплекс на детской площадке «Тамир», к сожалению, на том месте остались металлические штыри с острыми краями, об которых легко травмироваться. Нельзя ли их демонтировать? – задал накануне вопрос один из жителей.



Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Цыдып Хубухеев ответил, что штыри будут скоро убраны.





