Жители сообщают, что они остались после разрушенного комплекса
В сельском поселении в Кижингинском районе жители встревожились металлическими штырями на детской площадке, которые остались после разрушенного игрового комплекса. Об этом говорится в группе «Кижинга-инфо.24/7».
- Несколько месяцев назад вандалами был разрушен игровой комплекс на детской площадке «Тамир», к сожалению, на том месте остались металлические штыри с острыми краями, об которых легко травмироваться. Нельзя ли их демонтировать? – задал накануне вопрос один из жителей.
Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Цыдып Хубухеев ответил, что штыри будут скоро убраны.
В бурятском селе встревожились металлическими штырями на детской площадке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки COVID-19 выявлен у 158 человек
Водитель не справился с управлением
Хищная птица врезалась в окно и получила травмы
Жители сообщают, что они остались после разрушенного комплекса
Количество долгожителей увеличилось на Дальнем Востоке за последние пять лет
Директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности
В дело вмешалась прокуратура
Главе местной администрации внесено прокурорское представление
Мужчина сбросил рюкзак с коноплёй при виде росгвардейцев
Призом станет трудоустройство и право на прохождение в кадровый резерв
Флешмобы посвящены Дню народного единства
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
Мероприятие направлено на поддержку лучших инициатив в сфере межэтнических отношений
Сдача объекта в улусе Хойтобэе запланирована на 15 ноября
Она соберёт в одном месте все национально-культурные объединения города