В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 157 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались пять пациентов с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 26 октября зарегистрировано 62318 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (29550) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки коронавирус выявили у 157 человек.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 138 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 26 октября, число контактных лиц – 10535 человек.



По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 54 068 человек, в том числе за сутки 247.



В стационарах региона получают лечение 872 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 696. В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ – 57 пациентов (из них старше 65 – 35), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1051 койка: занято – 872, свободно – 179 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,9%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2820 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1962 человек, в том числе за сутки пять пациентов (в возрасте до 65 лет-1, старше 65 лет – 4 чел.).



