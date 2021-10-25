В Улан-Удэ попросили не забирать у детей тренировочный зал

Общество, Фото: со страницы Евгении Лудуповой

Гимнастки временно останутся без привычного зала для тренировок



С завтрашнего дня в малом спортивном зале МУП «КСК ЗММК» в Улан-Удэ вновь откроется мобильный пункт вакцинации. У пункта отдельный вход и выход для разделения потоков людей, сообщила на своей странице в Instagram министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Это объявление опубликовано после обращения родительской общественности АНО «Клуб Феникс». Письмо опубликовали в паблике ves_ulan_ude_ сегодня.



По словам родителей, у детей «забирают тренировочный зал для пункта вакцинации от ковида». Родители выступили с просьбой не делать этого, поскольку у гимнасток - пора соревнований. Их ждёт первенство Республики Бурятии по художественной гимнастике 28-29 октября, а затем они отправятся на соревнования в Москву – 26-28 ноября.



В комментариях развернулась дискуссия на эту тему. Многие просили оставить зал детям для тренировок: «Дайте детям тренироваться!!!», «Не нужно забирать место для тренировок, дети - это будущее, не нужно портить их стремление!!!», «Оставьте детей в покое!», «Для гимнасток требуется специальный зал с высокими потолками, для вакцинирования людей подходит обычное помещение без особых требований, у нас что, нет таких помещений? Почему дети должны отдать свой зал?».



Евгения Лудупова пояснила, что сегодня республиканский минздрав оперативно с руководителем МУП «КСК ЗММК» Юрием Сибиряковым нашли решение сложившейся ситуации.



- Дети будут заниматься по согласованному расписанию в универсальном спортивном зале. Это временные меры, просим отнестись с пониманием. Сейчас необходимо вместе приложить усилия для победы над COVID-19. С улучшением эпидситуации мы будем создавать условия для того, чтобы дети могли больше тренироваться. Именно благодаря вакцинации наше общество как можно скорее вернётся к прежнему ритму жизни, - написала Евгения Лудупова.





