Прокуратура Бурятии выявила почти 500 нарушений при реализации нацпроектов

В надзорном органе озвучили основные статистические данные за январь – сентябрь 2021 года
За 9 месяцев 2021 года органами прокуратуры Бурятии при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства выявлены и пресечены 18 177 нарушений закона, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 3 254 лица. В суды направлены 1 013 исковых заявлений, по протестам прокуроров отменены и изменены 400 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены 132 уголовных дела.
Прокурорами установлены 2 396 нарушений закона в области охраны окружающей среды и природопользования, 502 – в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 1 247 – жилищно-коммунального хозяйства, 1 815 – при освоении бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
Проверками вскрыты 470 нарушений закона при реализации национальных проектов, для их устранения внесены 206 представлений, объявлено 21 предостережение, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 109 должностных лиц.
В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 18 587 нарушений закона. Органам предварительного расследования внесены 316 представлений, направлены 1 405 требований об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 531 должностное лицо, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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