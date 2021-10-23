Ещё 159 жителей Бурятии заболели COVID-19



За сутки выявили 159 больных. Отмечается медленный прирост ежесуточного прироста заболевших. Днём ранее было 158 больных, до этого +157, +154, +151, +145.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 136 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1007 коек: занято – 800, свободно – 207 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,4%.



В стационарах получают лечение 800 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 94 пациента, из них старше 65 лет – 48, на ИВЛ – 47 пациентов, из них старше 65 – 26.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2722 человека.



Всего выздоровели от COVID-19 – 53 423 человека, в том числе 278 за прошедшие сутки.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1948 человека, в том числе трое скончались накануне, двое из которых были старше 65 лет.





По данным управления Роспотребнадзора, на утро 23 октября в Бурятии зарегистрированос лабораторным подтверждением. Из них 48% (29 382) приходится на жителей Улан-Удэ.