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Ещё 159 жителей Бурятии заболели COVID-19

Ещё 159 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число больных приближается к 62 тысячам

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 23 октября в Бурятии зарегистрировано 61 842 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29 382) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
За сутки выявили 159 больных. Отмечается медленный прирост ежесуточного прироста заболевших. Днём ранее было 158 больных, до этого +157, +154, +151, +145.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 136 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1007 коек: занято – 800, свободно – 207 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,4%.
 
В стационарах получают лечение 800 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 94 пациента, из них старше 65 лет – 48, на ИВЛ – 47 пациентов, из них старше 65 – 26.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2722 человека.
 
Всего выздоровели от COVID-19 – 53 423 человека, в том числе 278 за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1948 человека, в том числе трое скончались накануне, двое из которых были старше 65 лет.

коронавирус профилактика

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