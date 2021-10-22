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Мэр Улан-Удэ призвал жителей города принять участие в переписи

Мэр Улан-Удэ призвал жителей города принять участие в переписи
Общество,  Фото:скриншот
В стране, в том числе в республике, стартовала Всероссийская перепись населения

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выступил с обращением к горожанам.

- Уважаемые улан-удэнцы, стартовало важнейшее для нашей страны событие — Всероссийская перепись населения! С последней переписи населения прошло одиннадцать лет. За это время наш город значительно изменился: появилось много жилых кварталов, построены новые детские сады и школы. Обновляются и ремонтируются дороги, коммунальные сети. Эти улучшения были реализованы в том числе и благодаря данным переписи 2010 года. Улан-Удэ как столица нашей Бурятии стал для многих жителей районов родным городом. В Улан-Удэ учатся, работают, создают семьи, - отмечает мэр.

Он отметил, что сейчас очень важно выяснить, сколько жителей Бурятии живёт именно в Улан-Удэ.

- Это даст возможность запланировать на следующие 10 лет необходимое количество детских садов, школ, поликлиник, другой инфраструктуры. Благодаря результатам переписи мы получим реальную поддержку и средства для решения этих задач. Впервые упор делается на интернет-переписи через портал «Госуслуги». Пожалуйста, пройдите опрос, это быстро, занимает всего 15 минут, а сэкономит время вам и переписчикам. Пройти перепись можно и на 128 стационарных пунктах. Не оставайтесь в стороне! Мы с вами сейчас создаём будущее! – заключил Игорь Шутенков. 

перепись населения администрация Улан-Удэ

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