Выходные дни объявлены с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты с 30 октября по 7 ноября включительно. По поручению главы государства в стране будут реализованы меры поддержки бизнеса в связи с антиковидными ограничениями.
- Правительство России анонсировало ряд федеральных мер поддержки для бизнеса: предприятия из ряда сфер смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с большой рассрочкой. В связи с этим, сообщаем, что возобновлена работа горячей линии (8-800-30-30-123) для предпринимателей в целях оперативного решения текущих вопросов и консультаций по федеральным грантам на заработную плату и кредитованию по программе ФОТ 3.0,- отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
В правительстве республики добавили, что также в Бурятии действуют региональные меры поддержки бизнеса в связи с антиковидными ограничениями:
- микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия» предоставляются отсрочки по действующим договорам займа по письменному заявлению заёмщика на срок до 6 месяцев;
- фондом для предпринимателей из списка пострадавших отраслей предоставляются льготные займы на срок до 2-х лет по сниженной %-ой ставке с отсрочкой основного долга до 6 месяцев;
- снижена комиссия за поручительство Гарантийного фонда Бурятии с 0,75% до 0,5% и исключены требования по отсутствию задолженности по налогам и отсутствию задолженности по кредитным договорам.
В Бурятии работает ряд региональных мер поддержки для бизнеса
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