В Бурятии в выходные ожидается тёплая погода без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В понедельник местами по республике прогнозируют снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике: без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -5,-10, местами по Прибайкалью и югу 0,-5, по северу и юго-западу до -11,-16, днём +8, +13, местами 0, +5.



24 октября по республике: по северному побережью Байкала снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -11,-16, по Прибайкалью -3, +1, днём +6, +11, при осадках 0, +5.



25 октября по республике: местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 5-10, днём местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, по Прибайкалью около 0, днём +6, +11, местами 0, +5.

