В Иркутской области ликвидированы опасные скважины

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Федеральный экологический оператор продолжает работы на промышленной площадке Усолья-Сибирского



В Усолье Сибирском ликвидированы все двенадцать опасных скважин рассолопромысла на площадке бывшего «Химпрома». Работы по приведению скважин в безопасное состояние начались в 2020 году и вошли в число первоочередных мер по ликвидации наиболее сложных объектов. Это перезатаривание ёмкостей с опасными веществами, ликвидация цеха ртутного электролиза, ликвидация 12 скважин и локализация нефтяной линзы.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на сегодняшний день большая часть задач на территории «Химпрома» выполнена. Перезатарены 17 аварийных ёмкостей с химическими веществами, локализована подземная нефтяная линза вблизи Ангары, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы поступления нефтепродуктов в бассейн реки. Завершён демонтаж наземной части и фундаментов цеха ртутного электролиза, по периметру здания установлена противофильтрационная завеса. Полным ходом идут работы по демеркуризации демонтированных строительных конструкций. Произведена оценка всех зданий и сооружений на территории бывшего усольского «Химпрома», все объекты приведены в безопасное состояние и угрозы для населения не представляют.



На финальной стадии находится разработка проекта комплексной рекультивации территории «Химпрома» на основе проведённых инженерных изысканий. Планируется, что к 2024 году площадка будет приведена в безопасное состояние для создания на ней новых производств.

