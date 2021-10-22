Федеральный экологический оператор продолжает работы на промышленной площадке Усолья-Сибирского
В Усолье Сибирском ликвидированы все двенадцать опасных скважин рассолопромысла на площадке бывшего «Химпрома». Работы по приведению скважин в безопасное состояние начались в 2020 году и вошли в число первоочередных мер по ликвидации наиболее сложных объектов. Это перезатаривание ёмкостей с опасными веществами, ликвидация цеха ртутного электролиза, ликвидация 12 скважин и локализация нефтяной линзы.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на сегодняшний день большая часть задач на территории «Химпрома» выполнена. Перезатарены 17 аварийных ёмкостей с химическими веществами, локализована подземная нефтяная линза вблизи Ангары, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы поступления нефтепродуктов в бассейн реки. Завершён демонтаж наземной части и фундаментов цеха ртутного электролиза, по периметру здания установлена противофильтрационная завеса. Полным ходом идут работы по демеркуризации демонтированных строительных конструкций. Произведена оценка всех зданий и сооружений на территории бывшего усольского «Химпрома», все объекты приведены в безопасное состояние и угрозы для населения не представляют.
На финальной стадии находится разработка проекта комплексной рекультивации территории «Химпрома» на основе проведённых инженерных изысканий. Планируется, что к 2024 году площадка будет приведена в безопасное состояние для создания на ней новых производств.
В Иркутской области ликвидированы опасные скважины
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