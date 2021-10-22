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В Бурятии алкоголики совершили кражи ради выпивки

В Бурятии алкоголики совершили кражи ради выпивки
Общество,  Фото:pexels.com
Вырученные от продажи чужого имущества средства воры спустили на спиртное

20 октября в полицию обратился 37-летний улан-удэнец. Он сообщил, что неизвестный украл из гаража, которым он пользуется с разрешения родственника, принадлежащее ему имущество. Пропали две дисковых пилы, сварочный аппарат, набор инструментов.

Не обнаружив следов взлома, потерпевший предположил, что кражу мог совершить сын собственника гаражного бокса, также имевший к нему доступ. Однако свою причастность к содеянному брат отрицал. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий версия заявителя всё же подтвердилась. 35-летний мужчина признался полицейским, что, имея на руках второй комплект ключей, свободно зашёл в гараж и украл чужое имущество. Дисковую пилу и сварочный аппарат он сдал в ломбард, откуда их изъяли сотрудники полиции. Остальное продал незнакомцу и на вырученные деньги приобрёл алкоголь.

Подозреваемый злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

Аналогичный случай произошёл в селе Сужа Иволгинского района. 48-летний мужчина украл строительные инструменты, принадлежащие дочери своей сожительницы - дочь вместе с супругом проживают в одном доме с матерью.

При этом сначала 48-летний подозреваемый взял на веранде дома и за бесценок продал болгарку, а на следующий день также поступил с хранящейся в кладовке бензопилой. Совершить преступление его побудило, как и в первой ситуации, желание употребить алкогольные напитки.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Более того, очередные преступления он совершил, будучи условно осуждённым за квартирную кражу. Нигде не работает.

Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража

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