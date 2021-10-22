Учащиеся Бурятии напишут сочинения по Достоевскому

В республике пройдёт конкурс сочинений «Путешествие по закоулкам души»



В Бурятии учащихся общеобразовательных учреждений, средне-специальных и высших учебных заведений приглашают принять участие в творческом конкурсе сочинений «Путешествие по закоулкам души», посвящённых спектаклю «Преступление и наказание» (12+) по одноимённому роману Фёдора Михайловича Достоевского. Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, которое отметят 11 ноября.



- Этот спектакль был поставлен в 2016 году к юбилею публикации романа. За пять лет своего существования в репертуаре театра он всегда пользовался огромной популярностью у зрителей: за это время его посмотрело большое количество школьников и студентов. Все потому, что форма постановки необычна для Улан-Удэ. Это единственный в городе спектакль-променад (бродилка, квест), когда зрители переходят из одной локации в другую, которые расположены в служебных помещениях театра, - сообщает пресс-служба Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева.



Приём работ на конкурс сочинений осуществляется с 1 ноября по 1 декабря на электронную почту: grdt.sekretar@mail.ru с пометкой «На конкурс сочинений». Подведение итогов состоится со 2 по 9 декабря, а торжественная церемония награждения финалистов – 15 декабря на «Бестужевских чтениях», традиционном мероприятии «Месяца истории» театра имени Н.А. Бестужева. В этот день лучшие работы прочитают артисты театра, а победителям будут вручены памятные дипломы и подарки.



Возрастное ограничение 16+

