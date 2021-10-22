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В Бурятии продолжаются выплаты пострадавшим от паводков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Около 250 заявок жителей района находятся ещё на рассмотрении комиссий

В пятницу, 22 октября, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности принято решение о дополнительном направлении более 4,1 млн рублей на выплаты жителям Кяхтинского района и проведение мероприятий.

Для оказания единовременной материальной и финансовой помощи 401 жителю Кяхтинского района правительство республики направило 4 010 000 рублей из расчёта 10 000 рублей на человека. Около 250 заявок жителей района находится ещё на рассмотрении комиссий.

- Также более 95 тысяч рублей выделено на проведение санитарной обработки и обеззараживания территории подтопленных скотных дворов населённых пунктов Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта Кяхтинского района, - заключили в региональном правительстве.

выплаты пострадавшие

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