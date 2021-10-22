В бурятском селе возводят памятник участникам войны

Строят мемориал активисты
Памятник воинам-землякам появится в улусе Балта Мухоршибирского района. Строят мемориал активисты ТОС «Черёмушки». Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- Собрано в этом году 57 тысяч 350 рублей: 40000 - собрали и сдали металл, 17350 - от неравнодушных граждан. На деньги прошлогоднего гранта закуплены стройматериалы для работ весной 2022 года: керамическая плитка и плитонит для облицовки, цемент для заливки дорожки и территории вокруг памятника, - говорится здесь.
Всего на стройматериалы потрачено около 50 тысяч рублей в 2021 году, 123 тысячи рублей на ограждение в 2020 году: евроштакетник, профильные трубы и т. д.
Проведены работы: выравнивание местности под Парк Победы, на деньги «Народного бюджета» в 2020 году установлено ограждение парка, весной этого года посажены саженцы на территории парка, собраны и привезены 2 машины камней для заливки памятника, куплен цемент, трубы, арматура.
- Идёт кропотливая работа по сбору данных для списка участников Великой Отечественной войны, - отмечается в группе.
- «Никто не забыт, ничто не забыто» - под таким лозунгом работал наш ТОС «Черёмушки» этим летом. В улусе Балта никогда не было памятника, посвящённого участникам Великой Отечественной войны. Наш ТОС решил восполнить этот пробел и отдать дань нашим дедам, а именно выходцам из нашего улуса. Активное участие в нашем строительстве принимали школьники, а это, мне кажется, главное - воспитать из молодого поколения патриотов своей родины, людей с активной жизненной позицией, - рассказала председатель ТОС «Черёмушки» Юлия Ендонова.
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Общество, Фото:
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