Однако план провалился, поскольку камера сломалась
Работник банковской организации в Хоринском районе Бурятии сообщил в полицию о том, что в сентябре неизвестный украл одну из камер наружного видеонаблюдения, закреплённых на фасаде здания. Ущерб составил около восьми тысяч рублей. Кражу сотрудники учреждения обнаружили лишь спустя несколько месяцев в ходе проводимой проверки.
Сотрудники полиции, осмотрев записи со второй камеры, установили подозреваемого. Им оказался 17-летний житель села Ониноборск. Впоследствии, будучи задержанным правоохранителями, он признался, что вместе с друзьями приехал в районный центр за покупками. А поздним вечером, гуляя с ними по посёлку в ожидании транспортного средства для обратной поездки, стащил камеру видеонаблюдения, чтобы затем установить у себя дома. Однако, срывая устройство, он повредил его, в результате чего камера пришла в негодность.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Имеет основное общее образование – 9 классов, подрабатывает на пилорамах.
- Отметим, аналогичное преступление было раскрыто полицейскими в Гусиноозерске в мае. Там двое школьников 15 и 16 лет из хулиганских побуждений ночью совершили кражу трёх камер наружного видеонаблюдения с магазинов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По всем фактам следственными органами возбуждены уголовные дела. С несовершеннолетними проведены профилактические беседы. Молодые люди из Гусиноозерска, ранее состоявшие на профилактическом учёте в ПДН, поставлены на учёт вновь. Аналогичные меры будут приняты и в отношении 17-летнего жителя Хоринского района.
В Бурятии подросток украл камеру со здания банка, чтобы установить дома
Общество, Фото:
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