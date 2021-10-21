В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Бурятии. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также убийстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», обвиняемый проживал в селе Баянгол Закаменского района, нигде не работал и часто выпивал. По этой причине в середине лета сожительница, забрав детей, ушла от него и стала жить со своей матерью.
29 июля около полуночи пьяный мужчина с самодельным заряженным ружьём пришёл к их дому и стал стучать в окно. На стук к окну подошла 73-летняя хозяйка дома. Мужчина с улицы через стекло выстрелил в пенсионерку. От огнестрельного ранения та скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся, однако под утро пришёл к своему дому, где его задержали полицейские.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.