В Бурятии убивший тёщу мужчина пойдёт под суд



29 июля около полуночи пьяный мужчина с самодельным заряженным ружьём пришёл к их дому и стал стучать в окно. На стук к окну подошла 73-летняя хозяйка дома. Мужчина с улицы через стекло выстрелил в пенсионерку. От огнестрельного ранения та скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся, однако под утро пришёл к своему дому, где его задержали полицейские.



В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.





