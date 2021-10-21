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В Улан-Удэ поменяют тротуарную плитку на площади Революции

В Улан-Удэ поменяют тротуарную плитку на площади Революции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы по перекладке займут 2 недели 

Благоустройство исторически первой площади города прошло в этом году на средства нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы выполняла подрядная организация ООО «Байкалстрой-1».

Здесь был построен сухой фонтан, была обустроена масштабная система водополива, сама площадь превратилась в большую «зелёную» зону благодаря 14 новым большим клумбам, на которых был высажен газон из многолетних трав.

- На клумбах также были созданы ландшафтные композиции из растений, произрастающих на всей территории республики. Было обновлено и модернизировано уличное освещение на площади, а также капитально отремонтированы все подземные коммунальные сети, - сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

Однако после обустройства тротуарной плитки определённые участки площади не устроили часть горожан, но в целом жителям итоговое преображение площади понравилось. «Учитывая мнение горожан и значимость площади Революции администрация города обратилась к подрядной организации с просьбой переложить данную плитку площадью 800 кв.м. на плитку другого вида со скошенной фаской, которая также используется в оформлении площади Революции», - отметили в комитете.

Подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» пошла навстречу заказчику и проведёт эти работы за счёт собственных средств. Работы по перекладке займут 2 недели.

Благодаря участию в нацпроекте с 2017 года за 5 лет в порядок приведены 265 дворов, а также 7 общественных территорий.

В этом году комитет городского хозяйства благоустроил сразу 3 общественные территории в районах города. Это сквер Пушкина в Железнодорожном районе, сквер бамовцам в мкр. Энергетик и старейшая, исторически первая площадь в нашем городе - площадь Революции. 
благоустройство Улан-Удэ

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