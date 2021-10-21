У дорожников в Бурятии ломается техника от находок в земле

В Заиграевском районе проверили ход дорожных работ
На сегодня на участке со 135 по 150 км региональной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск выполнены работы по стабилизации основания метолом холодного ресайклинга, отремонтированы железобетонные водопропускные трубы, уложены гофрированные металлические, заасфальтировано 7, 5 километров участка.
Ремонт региональный дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
С рабочей поездкой осмотрел ход дорожных работ зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
- 135 и 150 километры этой региональной дороги едем с удовольствием - ровный асфальт, отсутствие пыли. А ещё год назад здесь была гравийка. В этом году будут введены в эксплуатацию 7,5 км. дороги, оставшиеся - в следующем, - отметил Евгений Луковников.
Подрядчик рассказал, что при устройстве слоя основания постоянно натыкались на захороненные в земляном полотне предметы в следствии чего ресайклер выходил из строя.
- Приступили к ремонту дороги четыре месяца назад, на сегодняшний день заасфальтировано 7,5 км. Работы затрудняются тем, что в основании дороги было очень много инородных материалов, железа, велосипед, гусеницы тракторные, и скальника, у нас несколько раз ломалась техника, приходилось заказывать запчасти из-за этого сроки ремонта затягиваются,- рассказал Михаил Коштоян, прораб подрядной организации ООО «Гарант Поставка»
«Пока будет ремонтироваться техника, будут выполняться работы по устройству обочин и ремонту водопропускных труб. В связи с тем, что подрядчик при производстве работ постоянно сталкивается с захороненными в земляном полотне металлическими предметами, дали ему рекомендацию по использованию перед началом работ металлоискателя», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Кроме ремонта дорожного покрытия на участке установят барьерные ограждения, знаки, сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку.
У дорожников в Бурятии ломается техника от находок в земле
Общество, Фото:
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