В Улан-Удэ рассказали, как ездят трамваи №7 и №8









С 19 октября по улицам Улан-Удэ начали курсировать два новых кольцевых трамвайных маршрута №7 и №8. В пресс-службе администрации города сообщили схема движения кольцевых маршрутов.Остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Коммунистическая - пр.50-летия Октября - ул. Ботаническая - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская - остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой.Остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая - пр.50-летия Октября - ул. Коммунистическая - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - остановка «БНЦ» по ул. Сахьяновой.Интервал движения в часы пик составляет 9 минут, в межпиковое время 18 минут. При этом стоит отметить, что на большинстве участков новые маршруты пересекаются с маршрутами №1,2,4,5.Так, на совмещённых участках маршрутов №4-7-8 интервал сократился и составляет 4-6 минут.Также сократились интервалы движения на участке от ул. Терешковой до Элеватора до 2-5 минут.Общий выпуск трамваев на линию увеличился с 40 до 48 вагонов.