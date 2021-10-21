За сутки в Бурятии выявили 157 заболевших COVID-19

Скончались пять пациентов с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 21 октября зарегистрировано 61525 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29279) приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки коронавирус выявили у 157 человек.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 135 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 21 октября число контактных лиц – 10206 человек.



По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 52 907 человек, в том числе за сутки 240.



В стационарах региона получают лечение 805 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 635. В отделениях реанимации находятся 94 пациента (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ – 46 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 37.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 966 коек: занято – 805, свободно – 161 койка. Занятость коечного фонда составляет 83,3%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2579 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1939 человек, в том числе за сутки 5 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет – 5 чел.).





