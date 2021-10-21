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Двое жителей Улан-Удэ осуждены за вымогательство

Двое жителей Улан-Удэ осуждены за вымогательство
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчины требовали от женщины 130 тысяч рублей

Двое ранее судимых улан-удэнцев признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

В судебном заседании установлено, что подсудимые на протяжении месяца неоднократно приезжали к потерпевшей домой, где, угрожая расправой, требовали передать им 130 тысяч рублей.

После женщина обратилась в полицию и вымогателей задержали с поличным при очередной встрече с жертвой.

- Советский районный суд Улан-Удэ одному из вымогателей с учётом рецидива преступления назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму соучастнику преступления – 3 года лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор

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