В Бурятии прицепы «чёрных лесорубов» обращены в собственность государства

Их изъяли три года назад



По уголовному делу, возбужденному в 2018 году по факту незаконной рубки деревьев в Еравнинском лесничестве, полицейские на месте преступления изъяли семь грузовых прицепов без идентификационных номеров. Имущество приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.



По результатам расследования лица, причастные к преступлению, и собственники прицепов не установлены, в связи с чем производство по уголовному делу приостановлено. С момента изъятия прицепов права на них никем не заявлены.



Прокурор района обратился с заявлением в суд о признании данного имущества бесхозяйным и обращении его в федеральную собственность.



Суд заявление прокурора удовлетворил, грузовые прицепы обращены в собственность Российской Федерации, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

