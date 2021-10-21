Их изъяли три года назад
По уголовному делу, возбужденному в 2018 году по факту незаконной рубки деревьев в Еравнинском лесничестве, полицейские на месте преступления изъяли семь грузовых прицепов без идентификационных номеров. Имущество приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
По результатам расследования лица, причастные к преступлению, и собственники прицепов не установлены, в связи с чем производство по уголовному делу приостановлено. С момента изъятия прицепов права на них никем не заявлены.
Прокурор района обратился с заявлением в суд о признании данного имущества бесхозяйным и обращении его в федеральную собственность.
Суд заявление прокурора удовлетворил, грузовые прицепы обращены в собственность Российской Федерации, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии прицепы «чёрных лесорубов» обращены в собственность государства
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