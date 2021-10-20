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В центре Улан-Удэ хотят установить наземные батуты

В центре Улан-Удэ хотят установить наземные батуты
Общество, 
Обсуждается дизайн-проект благоустройства территории вокруг Гостиных рядов

В Улан-Удэ состоялось общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции – в границах улиц Ленина, Коммунистическая и Куйбышева. Эту территорию благоустроят в следующем году - вторым этапом после реконструкции площади Революции. Об этом сообщили в администрации города.

Эскизное предложение разработал и представил на обсуждение архитектор Дмитрий Ильин. Пока дизайн-проект находится на доработке по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе общественного обсуждения.

В рамках благоустройства планируется убрать хаотичную парковку со стороны улицы Куйбышева, установить торшерное освещение, видеонаблюдение. Проектом предлагается увеличить площадь озеленения – заменить старые деревья и посадить новые, обустроить газоны и цветочные клумбы.




По улице Коммунистическая, где расположен Шахматный сквер, предлагается обустроить детскую площадку с наземными батутами и обновить фонтан.

- Мы хотим использовать нестандартный подход и устроить наземные батуты на детской площадке, которые устанавливаются на уровне мощения. Также мы обновим фонтан, который сейчас потерял свою привлекательность. Есть предложение установить в центре фонтана скульптуру Геннадия Васильева «Мальчик с птичкой» в исполнении его ученика, нашего знаменитого земляка Даши Намдакова. У фонтана будут установлены теневые навесы со светодиодной подвеской, - рассказал Дмитрий Ильин.




Далее, по стороне улицы Куйбышева, арт-объекты «Сердце» и «Пенсионер» отреставрируют и переместят. Так, «пенсионер» будет смотреть лицом на Гостиные ряды, а «Сердце» переместят в сторону зелёной зоны. Также здесь планируется устройство велосипедной дорожки и велопарковки.




Территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ.
проект благоустройство

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