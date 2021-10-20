В Бурятии лесники покормили лисичку и засняли капалуху





При патрулировании лесов лесники то и дело встречают лесных животных: волков, зайчиков и даже медведей. Так, в тёплый осенний день сотрудники Хандагатайского лесхоза встретили на опушке лису.- Мы возвращались с отвода и увидели лисичку, которая сидит на пригорке и греется на солнышке. Она нас совсем не боялась, и даже виляла хвостиком, выпрашивая что-нибудь вкусное. К сожалению, с собой было только печенье, но лисичка не отказалась от угощения, - поделилась инженер по лесопользованию Хандагатайского лесхоза Лариса Томилова.В Прибайкальском районе лесники заметили птицу, которая вальяжно прогуливалась по лесной дороге.- Это была капалуха – самка глухаря. Птица подпустила нас к себе и позволила снять себя на видео, а затем улетела по своим делам, - рассказал главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.Лесники не только охраняют лес, но и пытаются помочь всем лесным жителям. Сотрудники лесного хозяйства призывают жителей бережно относиться к природе и её обитателям, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.