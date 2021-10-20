На страшную находку наткнулся работник управляющей компании
16 октября в подвале многоквартирного дома по улице Лимонова работник управляющей компании нашёл человеческий череп. Видимых повреждений на черепе нет.
- В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой назначено судебно-медицинское исследование для определения антропометрических данных и установления возрастных, половых, расовых и других характеристик, а также вероятной даты смерти. Также будут проводиться другие исследования для идентификации покойного по найденным останкам, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», человеческий череп был найден в заброшенном доме в мае этого года в пригородном районе.
В Улан-Удэ в подвале многоэтажки нашли человеческий череп
Общество, Фото:
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