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В Иркутской области замерзают реки

Общество, 
Жителей региона просят воздержать от выходов на лёд

В Иркутской области идут процессы ледообразования.

Патрульными группами пресекаются попытки выхода на лёд, с людьми проводится разъяснительная работа. Осенний лёд небезопасен, поскольку имеет неоднородную структуру, толщина его варьируется, имеются полыньи, которые скрываются под выпадающим снегом. Людям следует воздержаться от выходов на него. Следует обращать внимание на установленные запрещающие знаки и информационные аншлаги, предупреждающие об опасности.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, устойчивое ледообразование в 2021 году на реке Лене на участке Качуг - Усть-Кут – Киренск - Визирный и на реке Витим на участке Бодайбо - Мама ожидается 25 октября – 2 ноября.

На притоках реки Ангары (с учётом допустимой погрешности сроков +/- пять дней) на участках Бирюса – Шиткино, Бирюса – Бирюсинск – 29 октября, Ока – Ухтуй, Ока – Усть-Када, Ия – Тулун, Уда – Нижнеудинск – 30 октября, Белая – Мишелевка – 5 ноября, Китой – Раздолье – 6 ноября, Иркут – Баклаши – 7 ноября.

Ожидаемые сроки установление ледостава на Братском водохранилище: Тунгуй – начало ноября, Балаганск – середина ноября, Наратай, Калтук, Верхний бьеф – конец ноября, Подволочное – начало декабря.

19 октября на реках Бирюса, Лена, Киренга местами наблюдались забереги 10 - 60 %, шугоход 10-80 %. На Ие, Оке – местами забереги 10 %, сало, отмечалось колебание уровней воды до 12 сантиметров.

20-21 октября на реках области ожидается колебание уровней воды в пределах 2-15 сантиметров, преимущественно ослабление процессов ледообразования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 октября в посёлке Хомутово (Западном) Иркутского района утонули два рыбака. Мужчины вышли на пятисантиметровый лёд. 
Иркутская область

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