В Бурятии назначили главврача Кяхтинской районной больницы



1993 год – окончание Читинского государственного медицинского института;

1994 год – интернатура по специальности «Педиатрия»;

2001 год – ординатура по специальности «Педиатрия»;

2017 год – профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».



Повышение квалификации: сертификаты по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Педиатрия».



Стаж в сфере здравоохранения: 28 лет.



Профессиональная деятельность:



04.07.1994-06.10.1999 - врач-педиатр участковый детской консультации Гусиноозерской РТМО;

01.10.1999-04.06.2001 - ординатура по специальности «педиатрия» (ИГМУ);

16.06.2001-06.09.2001 - врач-педиатр участковый детской консультации Гусиноозерской ЦРБ;

66.09.2001-04.03.2011 врач-педиатр районный Гусиноозерской ЦРБ;

15.03.2011-18.04.2011 врач-педиатр дежурный Гусиноозерской ЦРБ;

01.05.2011-11.03.2014 врач-педиатр ООО «Здоровье»;

11.03.2014-16.10.2017 главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РБ;

17.10.2017-21.05.2018. заместитель главного врача по педиатрической службе ООО МЦ «ДимедПЛЮС»;

22.05.2018-15.08.2019 начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РБ;

16.08.2019-21.04.2020 врач-педиатр, главный врач ООО «Двенадцать месяцев»;

25.05.2020-2021 врач-педиатр отдела клинико-экспертной работы ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».



В Кяхтинской центральной районной больнице к работе приступила новый главный врач Туяна Будаева. Для представления нового главврача коллективу медучреждения и для координации работы в условиях пандемии больницу посетила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.Туяна Будаева утверждена на пост главного врача Кяхтинской центральной районной больницы в соответствии с приказом министерства здравоохранения Бурятии «О формировании кадрового резерва для замещения должностей руководителей подведомственных организаций».Она прошла школу подготовки управленческого резерва, стаж работы в медицине – 28 лет.- В нынешних тяжёлых условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, нехваткой денежных средств, желаю побольше сил и стремления к позитивному росту. Учитывая ваш опыт работы, уверена, что вам по силам возглавить больницу такого крупного района, сохранить коллектив и выполнять первоочередные задачи по сохранению здоровья наших граждан, - подчеркнула министр здравоохранения Евгения Лудупова.- Сфера здравоохранения требует постоянного внимания. Коллектив у нас зрелый, но есть и молодые специалисты. Хочется пожелать удачи Туяне Пурбо-Доржиевне, уверен, что с поставленными задачами она справится, - отметил глава Кяхтинского района Бимба Нимаев.- Силы у меня есть, работоспособности – хватает. Но хочу подчеркнуть, что мы должны быть единой, сплочённой командой, работать все вместе, и только тогда мы сможем добиться позитивных изменений, - поделилась Туяна Будаева.