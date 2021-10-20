В Бурятии в фотоловушку попали медведица с медвежонком

В «Заповедном Подлеморье» фотоловушка сняла медведицу с медвежонком и лося.- Сфотографированная в начале октября на поляне медведица с медвежонком направилась к склону горы, скорее всего, к месту зимовки в заранее подготовленной берлоге. А молодой лось ещё не спешит уходить из долины реки, где пока что пищи ему вдоволь и нет глубокоснежья, - рассказывает старший научный сотрудник Геннадий Янкус.Он отмечает, что у животных наступил предзимний жизненный цикл.- Уходящий год на севере Подлеморской тайги был низкоурожайным. Кладовые бурундуков полупусты, но и эти жалкие запасы медведи грабят нещадно. В лесу на редкость много разрытых медведями бурундучьих нор. Не насытившись, они буквально перепахивают полянки в поисках убогих схронов кедровых орешков, запасаемых мышевидными грызунами и кедровками. Часть медвежьего населения откочевала к верхней границе леса в заросли кедрового стланика, отличающегося от кедра практически ежегодной хорошей урожайностью, - заключил Геннадий Янкус.