В Бурятии к концу 2022 года должны появиться десять новых школ

Подписаны соглашения в федеральном профильном министерстве
В минпросвещения России подписаны концессионные соглашения на строительство в республике 10 новых школ по программе президента о ликвидации третьей смены. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в соцсети.
В перечень входят:
1. школа на 360 мест в мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ;
2. школа на 250 мест по ул. Жердева г. Улан-Удэ;
3. школа на 354 места в мкр. 103 г. Улан-Удэ;
4. школа на 450 мест в мкр. 102 г. Улан-Удэ;
5. школа на 450 мест в с. Иволгинск Иволгинского района;
6. школа на 250 мест в у. Нур-Селение Иволгинского района;
7. школа на 250 мест в с. Нижняя Иволга Иволгинского района;
8. школа на 250 мест в с. Поселье Иволгинского района;
9. школа на 250 мест в с. Сотниково Иволгинского района;
10. школа на 360 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.
- В декабре следующего года уже должны закончить строительство. Нашим детям хорошие светлые школы! P.S. Срочно требуются учителя! – заключил Алексей Цыденов.
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