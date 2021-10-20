В Бурятии к концу 2022 года должны появиться десять новых школ



В минпросвещения России подписаны концессионные соглашения на строительство в республике 10 новых школ по программе президента о ликвидации третьей смены. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в соцсети.



В перечень входят:



1. школа на 360 мест в мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ;

2. школа на 250 мест по ул. Жердева г. Улан-Удэ;

3. школа на 354 места в мкр. 103 г. Улан-Удэ;

4. школа на 450 мест в мкр. 102 г. Улан-Удэ;

5. школа на 450 мест в с. Иволгинск Иволгинского района;

6. школа на 250 мест в у. Нур-Селение Иволгинского района;

7. школа на 250 мест в с. Нижняя Иволга Иволгинского района;

8. школа на 250 мест в с. Поселье Иволгинского района;

9. школа на 250 мест в с. Сотниково Иволгинского района;

10. школа на 360 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.



- В декабре следующего года уже должны закончить строительство. Нашим детям хорошие светлые школы! P.S. Срочно требуются учителя! – заключил Алексей Цыденов.





