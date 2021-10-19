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В Бурятии фотоловушка поймала снежного барса

В Бурятии фотоловушка поймала снежного барса
Общество,  Фото:скриншот
Ранее хищник в этих местах не появлялся. Видео

Инспектор национального парка «Тункинский» Игорь Смолин при просмотре предварительных кадров из фотоловушек увидел снежного барса, идущего по склону горы. Видео интересно тем, что на этом участке Восточных Саян снежные барсы ранее не были зафиксированы, сообщает пресс-служба национального парка.

Сейчас специалисты ведут работу по идентификации снежного барса.

- Так мы узнаем, какой из ранее известных нам барсов, попался на фотоловушку, - добавили в нацпарке.

 

национальный парк снежный барс

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