В Бурятии фотоловушка поймала снежного барса











Инспектор национального парка «Тункинский» Игорь Смолин при просмотре предварительных кадров из фотоловушек увидел снежного барса, идущего по склону горы. Видео интересно тем, что на этом участке Восточных Саян снежные барсы ранее не были зафиксированы, сообщает пресс-служба национального парка.Сейчас специалисты ведут работу по идентификации снежного барса.- Так мы узнаем, какой из ранее известных нам барсов, попался на фотоловушку, - добавили в нацпарке.