В Бурятии продлили видеоконкурс с новым названием строящегося моста

В Бурятии продлили конкурс креативных видео с новым названием строящегося моста «Талаан» до 31 октября, сообщает в аккаунте республиканского правительства в соцсети.
Принять участие могут пользователи TikTok и Instagram, а также крупные паблики. Для этого необходимо разместить до 31 октября у себя в аккаунте ролик продолжительностью не более одной минуты в TikTok или разделе Reels Instagram с хештегами #Мост03, #Талаан с отметкой @buryatiaofficial
Профиль и личные сообщения участников должны быть открыты.
Главный приз - сертификат в магазин техники на сумму 10 тысяч рублей. Победитель получит возможность сделать видеосъёмки с участием главы Бурятии.
Работы будут оцениваться конкурсной комиссией по критериям:
-общественная значимость, актуальность;
-оригинальность, яркость;
-качество представляемого ролика;
-актёрское мастерство участников;
-этический подход.
К участию не допускаются фейковые страницы, а также аккаунты организаций.
Как сообщал «Байкал-Daily», этот вариант был выбран в онлайн-голосовании жителями Бурятии. На суд были представлены 10 названий: «Президентский», «Народный», «Эра», «Три Генерала», «Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан» (Удача), «Лебедь» и «Академический».
Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная начали строить в апреле 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Он напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым мост должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.