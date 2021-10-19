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В Бурятии поздравят с Днём снежного барса

В Бурятии поздравят с Днём снежного барса
Общество,  Фото:pixabay.com
В Интернете стартовал конкурс оригинальных видеопоздравлений

В преддверии международного дня снежного барса в Бурятии запущен конкурс на оригинальные видеопоздравления. В мероприятии могут принять участие все желающие.

Конкурс постов-поздравлений проводится в социальной сети «Инстаграм». Участникам нужно подписаться на аккаунт национального парка «Тункинский» и иметь открытый аккаунт, также нужно поставить лайк конкурсному посту.

22 октября с помощью генератора случайных чисел будут выбраны три победителя, а также награждены три участника за самые крутые поздравления, сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».

Справка

Снежный барс (ирбис) – редчайший представитель семейства кошачьих, занесённый в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы. Международный день снежного барса был учреждён 23 октября, именно в этот день в 2013 году в Бишкеке открылся первый международный форум по сохранению снежного барса, где представители 12 стран в ареале редкого хищника впервые собрались вместе, чтобы объединить усилия по сохранению ирбиса.

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снежный барс национальный парк конкурс Бурятия

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