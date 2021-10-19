В Интернете стартовал конкурс оригинальных видеопоздравлений
В преддверии международного дня снежного барса в Бурятии запущен конкурс на оригинальные видеопоздравления. В мероприятии могут принять участие все желающие.
Конкурс постов-поздравлений проводится в социальной сети «Инстаграм». Участникам нужно подписаться на аккаунт национального парка «Тункинский» и иметь открытый аккаунт, также нужно поставить лайк конкурсному посту.
22 октября с помощью генератора случайных чисел будут выбраны три победителя, а также награждены три участника за самые крутые поздравления, сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».
Справка
Снежный барс (ирбис) – редчайший представитель семейства кошачьих, занесённый в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы. Международный день снежного барса был учреждён 23 октября, именно в этот день в 2013 году в Бишкеке открылся первый международный форум по сохранению снежного барса, где представители 12 стран в ареале редкого хищника впервые собрались вместе, чтобы объединить усилия по сохранению ирбиса.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии поздравят с Днём снежного барса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авторы работ –сотрудники заповедных территорий
Среди первых зрителей будут юные жители Кабанского района
В столице Бурятии прошло «Шоу поэтов»
В празднике приняли участие ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Коллектив из Тунки отличился в номинации «Ансамбли этно-футуристического направления»
Туристам покажут исторические рыбацкие лодок и траловый рыболовный бот
Социальные доплаты будут установлены со дня назначения соответствующей пенсии
В соревнованиях победила команда Загорска
Мужчина привязал избитую им жертву к столбу и оставил
Выпавший снег нанёс ущерб урожаю в хозяйствах края
В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
Полёты будут выполняться 5 раз в неделю
Победителями стали Дмитрий Патрин, Иван Кучменко и Михаил Кулешов
билайн представил обновлённый бренд, логотип и слоган. Обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании
Вышел соответствующий приказ федерального министра