Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Сельчанина заметили росгвардейцы



Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии, следуя по маршруту патрулирования в селе Тарбагатай, увидели мужчину. Он позади остановки общественного транспорта наклонялся и что-то собирал в пакет.



Росгвардейцы незаметно подъехали к мужчине и увидели, как он собирает травянистую массу серо-бурого цвета, предположительно - коноплю. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Результаты экспертизы показали, что травянистая масса является коноплей массой 270 граммов. 46-летний местный житель ранее судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

