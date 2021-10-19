Сельчанина заметили росгвардейцы
Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии, следуя по маршруту патрулирования в селе Тарбагатай, увидели мужчину. Он позади остановки общественного транспорта наклонялся и что-то собирал в пакет.
Росгвардейцы незаметно подъехали к мужчине и увидели, как он собирает травянистую массу серо-бурого цвета, предположительно - коноплю. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Результаты экспертизы показали, что травянистая масса является коноплей массой 270 граммов. 46-летний местный житель ранее судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой
Общество, Фото:
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