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Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой

Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сельчанина заметили росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии, следуя по маршруту патрулирования в селе Тарбагатай, увидели мужчину. Он позади остановки общественного транспорта наклонялся и что-то собирал в пакет.

Росгвардейцы незаметно подъехали к мужчине и увидели, как он собирает травянистую массу серо-бурого цвета, предположительно - коноплю. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Результаты экспертизы показали, что травянистая масса является коноплей массой 270 граммов. 46-летний местный житель ранее судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия

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