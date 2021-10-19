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Детский омбудсмен Бурятии помогла с получением пособия на ребёнка

Детский омбудсмен Бурятии помогла с получением пособия на ребёнка
Общество,  Фото:pexels.com
Бабушка одна воспитывает внука и ухаживает за его недееспособной матерю

К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница Селенгинского района. Она просила помочь разобраться в отказе пенсионного фонда в назначении ей пособия как одинокому родителю.

По закону, право на пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет имеет единственный родитель ребёнка или иной законный представитель, которому предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе по месту проживания заявителя.

Как выяснилось, внуку сейчас 15 лет, когда ему было 3 года, его мама попала в автоаварию и получила заболевание, после которого суд признал её недееспособной. На плечи бабушки легла забота о внуке и дочери. Она стала опекуном обоих. Отца у мальчика официально никогда не было. Сейчас семья живёт на опекунскую выплату и две минимальные пенсии: заявителя и её недееспособной дочери. Этого не хватает на жизнь, доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения республики.

В этой связи заявитель обратилась в пенсионный фонд через портал госуслуг, но получила отказ. Причиной отказа стало отсутствие судебного решения по уплате алиментов матерью без учёта того, что она является единственным родителем.
 
- Для оценки законности отказа я обратилась в Гусиноозерскую межрайонную прокуратуру. Прокуратурой проведена проверка, решение пенсионного фонда пересмотрено и бабушке, как законному представителю единственного родителя, назначена выплата ежемесячного пособия на мальчика, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

Пособие назначено с момента обращения через госпортал с 1 июля в размере 6 649 рублей.

уполномоченный по правам ребенка

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