Житель Бурятии угнал мопед для застолья в соседнем селе

Угонщика отправили в колонию



Житель села Алла Курумканского района Бурятии признан виновным в угоне.



В судебном заседании установлено, что июне ранее судимый сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал у своего соседа мопед. Приехав в ближайший посёлок, он оставил мопед в ограде знакомого и продолжил распивать спиртные напитки. На следующий день транспортное средство обнаружено и изъято сотрудниками полиции.



- Баргузинский районный суд с учётом рецидива преступления назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

