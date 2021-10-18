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Житель Бурятии угнал мопед для застолья в соседнем селе

Житель Бурятии угнал мопед для застолья в соседнем селе
Общество,  Фото:pexels.com
Угонщика отправили в колонию

Житель села Алла Курумканского района Бурятии признан виновным в угоне.

В судебном заседании установлено, что июне ранее судимый сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал у своего соседа мопед. Приехав в ближайший посёлок, он оставил мопед в ограде знакомого и продолжил распивать спиртные напитки. На следующий день транспортное средство обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

- Баргузинский районный суд с учётом рецидива преступления назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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