Угонщика отправили в колонию
Житель села Алла Курумканского района Бурятии признан виновным в угоне.
В судебном заседании установлено, что июне ранее судимый сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал у своего соседа мопед. Приехав в ближайший посёлок, он оставил мопед в ограде знакомого и продолжил распивать спиртные напитки. На следующий день транспортное средство обнаружено и изъято сотрудниками полиции.
- Баргузинский районный суд с учётом рецидива преступления назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии угнал мопед для застолья в соседнем селе
Общество, Фото:
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