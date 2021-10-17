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В Бурятии бдительный сосед помог поймать воров

В Бурятии бдительный сосед помог поймать воров
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступники получили условный срок

Вступил в законную силу приговор Баунтовского районного суда Бурятии, которым двое жителей района 55 и 53 лет признаны виновными в краже.

Всё случилось в мае 2021 года в одном из сёл Баунтовского района. В ходе распития спиртного мужчина предложил приятелю украсть запчасти со двора дома односельчанина, сдать их как металлолом и на вырученные деньги приобрести спиртное. Тот в свою очередь согласился, тогда житель района позвонил знакомому и попросил помочь загрузить запчасти в коляску мотоцикла, умолчав, что они планируют совершить кражу.

После чего подельники приехали на мотоцикле к месту назначения, ничего не подозревающий знакомый их уже ждал. Запчасти - балку автомобильную и 4 ступицы, стоимостью 30 тысяч рублей, которые хранились во дворе потерпевшего, мужчины с чужой помощью загрузили в коляску мотоцикла и поехали сдавать односельчанину, который принимает металл. По дороге к приёмщику они встретили незнакомого мужчину, которому продали 4 ступицы за бутылку водки.

Но тут в дело вмешался бдительный сосед потерпевшего, который увидел подозрительную троицу, проворно грузившую запчасти соседа в коляску мотоцикла, и предположил, что чужое имущество крадут.

Проследив за ними и убедившись в своих подозрениях, сосед позвонил потерпевшему и сообщил о краже.

В это время приятели уже заносили балку во двор приёмщика металлолома, когда туда подъехал разгневанный владелец украденных запчастей, и поймал преступников с поличным.

На суде мужчины свою вину признали полностью, раскаялись.

Приговором суда один из них признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно, с испытательным сроком 2 года. Инициатор кражи признан судом виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца, условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в суде.


кража

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