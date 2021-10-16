Было — стало: Куча на набережной

Представляем вашему вниманию интересную подборку фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко





Эта Куча Непонятно Чего изрядно портила вид на Одигитрий, когда я пытался снять его с удинского моста в лучах заката. То ли графские развалины, то ли вечный недострой. На набережной рядом с Кучей слегка пахло шашлыками и очень сильно отхожими местами. Очевидно, внутри Кучи была какая-то ресторация, а снаружи в кустах тусовались бомжи и прочие маргинальные элементы.

Я не особый любитель культурного отдыха в ресторанах, поэтому внутри Кучи никогда не был. И лишь однажды снял сквозь ветки и прутья забора некоторые элементы декора. А там Кавказ! Салман с Закиром строили. В 2003-м. Орлы, змеи, горные козлы...И вот — о, чудо! — Куча исчезла. И появилась вывеска «Гриль' яж на набережной». Не знаю, когда это случилось и как называлось заведение раньше.